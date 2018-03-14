У Києві скасували запланований на травень «День вуличної музики»

У Києві скасували запланований на травень фестиваль «День вуличної музики». Про це повідомляють організатори події на своїй сторінці в Facebook.

«Ми дуже старалися робити круто і від душі, але ми стомилися боротися і волонтерити…Дуже важко стукати в закриті двері, робити і тягнути фестиваль своїми силами і за власний кошт, тому ми вирішили цьогоріч зробити перерву. І відмінити 5-ий ювілейний День Вуличної Музики у Києві», – йдеться у заяві.

Організатори пояснюють, що «по суті вся проблема в відсутності інституційної підтримки команди».

«Ми не можемо розширити штат і поділити обов’язки, яких стає дедалі більше, заплатити зарплату всім, хто працює над фестивалем кілька місяців щодня і без вихідних. У нас немає можливості взяти в оренду звук, світло, організувати транспортну логістику, заплатити продакшну, який зніме відео і нарешті віддасть його нам, найти СММщика, фотографів, переробити сайт», – йдеться у заяві

Водночас організатори зазначають, що цього року подія все-таки відбудеться у понад 50 українських містах.

У 2017 році «День вуличної музики» у Києві відбувся у чотирьох районах міста, було задіяно понад 15 локацій.

16 травня 2014 року «День вуличної музики» вперше відбувся в Україні у травні 2014 року. Тоді фестиваль одночасно пройшов у десяти українських містах: Київ, Івано-Франківськ, Львів, Хмельницький, Переяслав-Хмельницький, Дніпропетровськ, Харків, Чернівці, Тернопіль та маленьке містечко Деражня Хмельницької області.

Як пояснюють організатори події на сайті, бюджет витрачається на біотуалети, оренду технічного обладнання для музичних локацій, поліграфію, футболки для волонтерів, воду для музикантів, генератори і бензин для них, банери «День вуличної музики», грузовий транспорт, роботу вантажників, звукорежисерів та стейджменів, а також на дизайнерів і верстальщиків сайту.

«День вуличної музики» – це міжнародне свято, ініціатором якого у 2007 році виступив легендарний литовський музикант Андрюс Мамонтовас. Щороку в третю суботу травня сотні виконавців найрізноманітніших музичних стилів збираються разом у центрі свого міста, щоб безкоштовно заграти й заспівати людям власну музику. Це некомерційний проект.