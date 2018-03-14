«Укроборонпром» провів бойове випробування снарядів для гармати «Гіацинт»

Державний холдинг «Артем» провів на Чернігівщині вогневі випробування артилерійських боєприпасів калібру 152 міліметрів власного виробництва, повідомив 14 березня Павло Букін, генеральний директор державної компанії «Укроборонпром», до складу якої входить холдинг.

За словами Букіна, новий осколково-фугасний снаряд розрахований для знищення живої сили, артилерії та вогневих засобів противника, руйнування фортифікаційних споруд і об‘єктів. Він призначений для стрільби з однієї із найбільш далекобійних артилерійських систем «Гіацинт».

З випробуванням нових боєприпасів українських виробників привітав президент України Петро Порошенко.

Тепер на артилерійські снаряди очікує серія випробувань під контролем представників Міністерства оборони. За їхніми результатами буде розпочато серійне виробництво, інформує «Укроборонпром».