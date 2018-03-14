У Дніпрі від поранень, несумісних із життям, помер боєць-доброволець

У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер поранений у зоні бойових дій на Донбасі боєць з Дніпра. Інформацію про це підтвердили в лікарні.

За інформацією бойових побратимів, 20-річний боєць полку «Азов» з позивним «Упрямий» зазнав важкого поранення в голову від кулі снайпера, виконуючи бойове завдання поблизу селища Водяного. За його життя лікарі боролись майже три доби.

Раніше головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що 12 березня до медичного закладу було доправлено двоє бійців, один із них, поранений поблизу Водяного, перебував у вкрай тяжкому стані.

За даними з всеукраїнської Книги пам’яті, станом на грудень 2017 року в зоні АТО загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 432.

До Книги пам’яті бійців Дніпропетровської області, яку презентували 6 грудня 2017 року, внесені прізвища 496 жителів Дніпропетровщини – бійців Збройних сил України та добровольчих батальйонів, загиблих на Донбасі.