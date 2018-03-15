У Раді безпеки ООН збирають засідання щодо ситуації в окупованому Криму

Рада безпеки ООН 15 березня проведе засідання щодо ситуації в анексованому Криму, повідомляє Постійне представництво України при ООН у Twitter.

Планується, що засідання відбудеться у форматі Арріа і в ньому можуть брати участь не тільки члени Ради безпеки, а й інші держави, представники громадянського суспільства. Початок засідання о 21:00 за київським часом.

«До участі у засіданні, серед інших, запрошено представників Меджлісу кримськотатарського народу», – написав на сторінці у Facebook уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

1 березня Верховна Рада закликала Генеральну асамблею, Раду безпеки ООН, ОБСЄ, Європейський союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти і уряди не визнавати легітимність російських виборів в окупованому Криму, що мають відбутися 18 березня – в річницю анексії Криму.