МЗС закликає Euronews виправити статтю про візит Путіна до Криму

Міністерство закордонних справ України закликає Euronews виправити статтю про візит російського президента Володимира Путіна до анексованого Росією Криму.

«Не слова про російську окупацію Криму, нелегітимні вибори. Матеріал має базуватися на фактах…Такий підхід неприйнятний. Ми закликаємо @euronews виправити статтю відповідно до міжнародного законодавства та стандартів», – написала речниця МЗС Мар’яна Беца у своєму twitter.

Президент Росії Володимир Путін 14 березня відвідав із «робочою поїздкою» окупований український Крим. За інформацією прес-служби Кремля, Путін відвідав будівництво Керченського мосту, новий аеровокзальний комплекс аеропорту «Сімферополь» і візьме участь у мітингу-концерті в Севастополі.

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із цим візитом Путіна.

18 березня у Росії маю відбутися вибори президента, спеціально перенісши закріплену в законодавстві дату на день четвертої річницю анексії Криму.

У лютому 2014 року невідомі озброєні люди, яких називали «зеленими чоловічками», захопили головні державні установи Автономної Республіки Крим і підняли над будівлями російський прапор. Крім того, «зелені чоловічки», яких також називали «ввічливими людьми», блокували українські військові частини.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія заявила про включення Криму до свого складу.

Пізніше президент Росії Володимир Путін зізнався, що «зелені чоловічки» – російські військові.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».