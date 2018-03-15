У Греції за перевезення нелегалів затримані 132 українських громадян – МЗС

У Греції станом на 5 березня затримані 148 громадян України, з них 132 – за звинуваченнями в перевезенні нелегальних мігрантів, повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

За його словами, в Греції є дві групи громадян України, які затримані або засуджені. Зокрема йдеться про групу українців, які є членами екіпажів іноземних суден, що заарештовані, а також про групу українців, які були членами екіпажів суден з перевезення нелегальних мігрантів.

Кирилич сказав, що перебував у відрядженні в Греції для з’ясування всіх питань, пов’язаних з цими категоріями громадян України.

«Грецька сторона повідомила, що станом на 5 березня 2018 року в Греції утримуються 148 громадян України. 105 з них засуджені до різних термінів відбування покарання, щодо 43 тривають слідчі дії або справа перебуває на етапі досудового слідства», – сказав Кирилич.

Він уточнив, що серед цих 148 українців 132 є тими громадянами, які затримані за перевезення нелегальних мігрантів. Водночас, за його словами, МЗС продовжує констатувати висхідну динаміку затриманих українців за перевезення нелегалів, тому дані можуть змінюватися і збільшуватися.

У лютому в МЗС заявляли, що в Греції за підозрою в нелегальному перевезенні мігрантів затримано 120 українців, з них 42 засуджено.