Курс долара зріс на тлі призначення нового голови НБУ

Торги на міжбанківському валютному ринку 15 березня відбулися на тлі переважання попиту на долар над пропозицією і завершилися на рівні 26 гривень 27 копійок за одиницю американської валюти. На цьому рівні встановив офіційний курс на 16 березня і Національний банк України.

Ринок 15 березня реагував на звільнення Валерії Гонтаревої з посади та призначення Якова Смолія головою НБУ, а також на політичні події в Україні.

Сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів на міжбанку, називає головним драйвером зростання котирувань значну перевагу попиту на валюту над пропозицією.

«Економічною причиною нового злету котирувань стало те, що великі експортери продовжують притримувати валютні продажі на фоні зростання попиту з боку імпортерів. Відкладений раніше попит на валюту (коли гривня активно зміцнювалася) зараз масово виходить на міжбанк і активно тисне на курс, а велика ліквідність в банківській системі дозволяє відверто грати «на підвищення» як безпосереднім продавцям валюти, так і спекулянтам», – вказують експерти.