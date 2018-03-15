Роман «Інтернат» Жадана отримав премію Ляйпцизького книжкового ярмарку

Роман «Інтернат» українського письменника Сергія Жадана в перекладі німецькою Сабіне Штьор і Юрія Дуркота отримав премію Ляйпцизького книжкового ярмарку. Про це повідомляється у twitter фестивалю.

«Інтернат» опублікували минулого року. Видання визнали найкращою книжкою 24-го Форуму Видавців у номінації «Сучасна українська проза».

У романі «Інтернат» розповідається про життя вчителя української мови в умовах початку збройного конфлікту на Донбасі.

Ляйпцизький книжковий ярмарок – другий за величиною після Франкфуртського книжкового ярмарку. Проводиться щорічно в середині березня. Був започаткований у XVII столітті.