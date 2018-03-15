Апеляційний суд залишив без змін вирок Шуфричу-молодшому

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду в справі про дорожньо-транспортну пригоду за участі Нестора Шуфрича-молодшого, сина народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Нестора Шуфрича.

Таким чином, суд не задовольнив апеляцію прокуратури Києва.

Повний текст рішення мають оголосити 21 березня.

У грудні 2017 року суд призначив Шуфричу-молодшому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і звільнення з відстрочкою на один рік.

Як повідомляв адвокат постраждалого В’ячеслав Лисенко, між сторонами було укладено мирову угоду, в результаті чого постраждалому Олексію Мельниченку виплатили моральний і матеріальний збиток у розмірі одного мільйона гривень.

За даними поліції, 26 серпня 2017 року автомобіль «Бентлі», за кермом якого перебував син депутата Нестора Шуфрича, на пішохідному переході збив чоловіка. Потерпілого з травмами «швидка» доставила в лікарню, в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи передпліччя й гомілки. Дії Шуфрича-молодшого кваліфікували за статтею про «порушення правил безпеки, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження».

Згодом суд обрав Шуфричу-молодшому запобіжний захід у вигляді особистої поруки, не задовольнивши клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Поручителем виступив батько Шуфрича – народний депутат. У жовтні суд продовжив Шуфричу запобіжний захід на два місяці.