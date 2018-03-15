Бойовики здійснили два обстріли на Донбасі – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 15 березня підтримувані Росією бойовики здійснили два обстріли позицій українських військових.

За цими даними, на Луганському напрямку під обстрілом з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опинилися українські укріплення неподалік населеного пункту Луганське, а на Донецькому напрямку мінометного обстрілу зазнали опорні пункти ЗСУ поблизу Водяного.

Жодний український військовий 15 березня не постраждав, ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі 15 березня селища Жабичеве на північній околиці Донецька. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що ЗСУ обстріляли селище Слов’яносербськ.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, як «повний і безстроковий», з 00:01 години 5 березня. Але він був порушений уже в перші години дії, як і попередні перемир’я. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.