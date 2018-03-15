Міністр закордонних справ Великої Британії зустрівся з Джемілєвим, Умеровим і Чийгозом

У Лондоні 14 березня відбулася коротка зустріч народного депутата України, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза з британським міністром закордонних справ Борісом Джонсоном.

«Борис Джонсон запевнив, що добре знає проблему України, і підтримує її в цьому конфлікті. Росію ж не мають наміру позбавляти санкцій, навпаки – виступають за їхнє посилення, вони злі на Росію після отруєння Сергія Скрипаля та його дочки. Мустафа-ага подякував за таку позицію, і поцікавився: «Якщо королівська родина не відвідує нинішній чемпіонат з футболу, чи означає це, що чемпіонат бойкотуватиме й англійська команда?» На що Джонсон відповів:«...цей спорт у нашій країні дуже люблять, і команда поїде», – розповів Крим.Реалії Ільмі Умеров.

Цього ж дня українські делегати зустрілися з директором департаменту з питань прав людини і демократії Форін-офісу Ричардом Джонсом.

«Ми розповіли про проблеми Криму, про терор, який відбувається там, у тому числі щодо кримських татар. Про те, скільки обшуків, арештів, затримань, штрафів, убивств, зникнень відбувається на цій території», – зазначив Умеров.

Так само відбулася зустріч із головою й членами «Групи дружби з Україною» в парламенті Великої Британії і виступ делегатів у рамках заходу «Кримські реалії: чотири роки з моменту анексії», присвяченому анексії Криму Росією.

Джемілєв, Умеров, Чийгоз також дали інтерв’ю британській загальнонаціональній громадській телерадіомовній організації BBC.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.