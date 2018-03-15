Кілька людей загинули внаслідок обрушення пішохідного мосту у США

Кілька людей загинули 15 березня внаслідок обрушення пішохідного мосту на автомагістраль у американському штаті Флорида. Міст, що перетинає вісім смуг руху транспорту, впав на території Міжнародного університету Флориди.

53-метровий міст був відкритий 10 березня. Під ним нині розтрощені щонайменше п’ять машин.

Місцева влада повідомила, що експерти вирушили на місце інциденту для з’ясування його причин.

Трагедія сталася під час щорічних весняних канікул, тому студентів в університеті було менше ніж зазвичай. Це дозволило уникнути більшої кількості жертв.