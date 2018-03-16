ДСНС не виключає проблем на транспорті, в енергетиці і комунальній галузі через негоду

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України попередили про ймовірність виникнення порушення руху транспорту і ускладнення роботи енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства через очікувану в найближчі дні негоду.

Згідно з повідомленням, через вплив двох активних південно-західних циклонів з 17 до 19 березня можливий «жовтий» рівень загрози для автотранспорту і «червоний» – для об’єктів інфраструктури у більшості центральних та східних областей.

В Україні з другої половини сьогоднішнього дня із посиленням у суботу очікуються сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер, ожеледиця і пониження температури повітря. Рятувальники закликали громадян бути обережними.