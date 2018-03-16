Томіленко назвав «з’ясуванням стосунків» критику НСЖУ з боку медійників

Критика Національної спілки журналістів України з боку медійних організацій є «з’ясуванням стосунків», заявив Радіо Свобода голова НСЖУ Сергій Томіленко.

«Мені дивно, що на аргументовані заяви НСЖУ про загрози свободі слова про фізичну небезпеку, репресивні дії органів влади ми не чуємо заяв представників влади і голосних спростувань від посадовців. Водночас ми бачимо, що на передній лінії йдуть окремі громадські організації, які свої зусилля спрямовують не на безпосереднє посилення захисту журналістів, а на якесь з’ясування стосунків», – сказав Томіленко.

На його думку, заява медійників «згенерована більшою мірою двома громадськими організаціями, чиї звіти і чия діяльність має певне політичне забарвлення». Він не уточнив, про які організації йде мова.

«Це напад як елемент захисту. Окремі медійні організації захищають владу, поліцію. Вони виходять з того, що новини про побиття журналістів, напади, тиск – це нібито погано для країни в часи агресії. Відповідно, вони борються з поганими новинами. Ми боремося за захист прав журналістів», – додав голова НСЖУ.

За його словами, дві організації, які були авторами звернення, декларують, що ведуть системний моніторинг свободи слова й порушень прав журналістів.

«Звичайно, їхні звіти є необ’єктивними. Це певний елемент захисту тих звітів», – заявив Томіленко.

Він зазначив, що йому «прикро» через «частину гідних медійних організації», які «на автоматі» підписують такі заяви.

«Мені дивно, що можна критикувати й оголошувати недовіру керівництву НСЖУ таким організаціям, як «Інтерньюз Україна», Центру демократії і верховенства права або Могилянська школа журналістики. Вони не зверталися до НСЖУ з будь-якими запитами», – повідомив Томіленко.

16 березня українські медійні організації заявили про недовіру до керівництва Національної спілки журналістів України. Автори звернення вважають, що українська медійна спільнота має ініціювати створення нової членської журналістської організації, заснованої на засадах незалежності, підзвітності та прозорості.

Медійники заявили, що риторика керівництва НСЖУ «містить маніпуляції, що, за дивним збігом обставин, відповідають інтересам окремих політичних кіл та олігархічних кланів, спотворюють реальність та сприяють поширенню фейків і дезінформації про реальну ситуацію в медіасфері».

Серед авторів звернення – «Інститут масової інформації», «Детектор медіа», Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, Центр демократії та верховенства права, «Інтерньюз Україна» та Могилянська школа журналістики.

Національна спілка журналістів є громадською неприбутковою позапартійною організацією. Згідно з інформацією на сайті НСЖУ її мета – «сприяння розвитку журналістики в Україні та захист соціальних економічних, творчих інтересів журналістів».