ГПУ проводить обшуки в офісах «Нової пошти» в чотирьох містах – речник

Генеральна прокуратура України проводить обшуки в офісах «Нової пошти» в чотирьох містах, повідомив Радіо Свобода речник ГПУ Андрій Лисенко.

«Представниками Генеральної прокуратури на сьогодні дійсно проводяться обшуки в офісах «Нової пошти» в Києві, Харкові, Дніпрі та Полтаві. Обшуки санкціоновані, ведуться слідчі дії. За їх підсумками буде більше інформації для ЗМІ», – сказав Лисенко.

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк заявляв у Facebook про обшуки в трьох містах – Києві, Харкові та Полтаві.

«Вперше в моїй практиці проводять обшук мого кабінету і мене особисто. Забирають особистий комп'ютер», – написав підприємець.

«Нова пошта» заснована у 2001 році, компанія здійснює доставку документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу.

Згідно з інформацією на сайті «Нової пошти», компанія має понад 2300 відділень, більш ніж 1400 поштоматів для видачі або прийому посилок та 40 сортувально-перевантажувальних терміналів. Вона працює в майже 1000 міст та сіл.