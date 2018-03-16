У Криму суд завершив слідчі дії у «справі 26 лютого» – адвокат

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 16 березня закінчив судове слідство у «справі 26 лютого». Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, повідомив адвокат Едем Семедляєв.

«Я заявив клопотання про виключення протоколу допиту в зв'язку з тим, що документи були складені без перекладача. Адвокат Олександр Солодков заявив клопотання про перегляд інтерв'ю Сергія Аксьонова, де він висловлювався про події 26 лютого. В обох випадках суд відмовив. На цьому судове слідство закінчилося», – сказав адвокат.

За його словами, наступне засідання, на якому почнуться дебати, призначене на 28 березня.

2015 року почався суд над групою кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі в масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова, Мустафи Дегерменджи, Ескендера Кантемирова, Талята Юнусова, Ескендера Емірвалієва, Арсена Юнусова та Ескендера Небієва.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засуджених у Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передали їх Туреччині, пізніше Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.