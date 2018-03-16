ФІФА схвалила використання системи VAR на чемпіонаті в Росії

Міжнародна федерація футболу схвалила використання відеоспостереження на майбутньому чемпіонаті з футболу в Росії.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно 16 березня заявив, що організаційна рада проголосувала, щоб дозволити систему відеоспостереження (VAR) на змаганні, яке відбуватиметься з 14 червня по 15 липня в Москві та інших містах Росії.

«У 2018 році ми будемо вперше проводити Кубок світу з VAR», – сказав Інфантіно після голосування.

«Це схвалено, і ми дуже задоволені цим рішенням», – додав він.

Система VAR буде використана для визначення того, чи був гол, а також для перегляду пенальті і призначення червоних карток, повідомив генеральний директор Федерації футболу Німеччини Рейнхард Гріндель.

Раніше цього місяця Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB), яка встановлює правила для спорту, під час зустрічі в Цюріху схвалила необов’язкове використання VAR.

Система VAR використовується з 2016 року, але деякі критики виступали проти цього, стверджуючи, що VAR руйнує плин матчів у разі перевірки скарг.