У США група сенаторів закликала запобігти будівництву «Північного потоку-2»

У Сенаті США, верхня палата Конгресу, 39 представників Республіканської і Демократичної партій США закликали Міністерство фінансів і Державний департамент запобігти будівництву газопроводу «Північний потік-2».

«Північний потік-2»… зробить американських союзників та партнерів в Європі більш вразливими до російської політики примусу та її шкідливого впливу. Цей трубопровід був би кроком назад у питанні диверсифікації постачання енергоносіїв до Європи», – йдеться у листі, оприлюдненому 15 березня на сайті сенатора Джона Баррассо.

Сенатори переконані, що цей газопровід підірве економіку України та інших країн-транзитерів російського газу в Центральній Європі.

«Північний потік-2» усуне одну з найбільших причин, з якої Росія уникає повномасштабного конфлікту у східній Україні, про що Кремлю добре відомо», – наголошують сенатори.

Наприкінці січня держсекретар Рекс Тіллерсон заявив, що США виступають проти побудови газопроводу, оскільки, на думку Вашингтона, він є об’єктом політизації енергетики і підриває спроби Європи стати менш залежною від російських ресурсів.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.