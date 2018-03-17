Понад 4 мільйони гривень витратили у МВС на просвітницьку протидію корупції 2017 року – #Точно

У 2017 році на виконання бюджетної програми «Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією» Міністерство внутрішніх справ України витратило 4,13 мільйона гривень. Така інформація міститься у звіті про видатки 2017 року Державної казначейської служби, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода. l

Як зазначають у міністерстві, ця бюджетна програма втілена з метою забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку, захисту кордону, цивільного захисту та міграції.

Загалом минулого року в рамках ціієї програми у Міністерстві внутрішніх справ підготували 8 монографій, 25 коментарів до нормативно-правових актів, 35 наукових статей та інше.

В реалізації програми працювали 25 посадових осіб. Середня зарплата одного працівника протягом року склала 9,9 тисячі гривень.

У 2016 році МВС витратило аналогічну суму на просвітницьку протидію корупції.

Натомість бюджетні витрати на діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції у 2017 році становили 105,6 мільйона гривень.