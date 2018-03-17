Китай планує запровадити жорсткі норми у боротьбі зі смогом

Китай встановить жорсткіші цільові показники для покращення якості повітря в країні за новим трирічним планом, повідомляє агенція Reuters.

Нові норми для концентрації шкідливих часточок, відомих як PM 2.5, будуть нижчими, ніж у чинному п’ятирічному плані, який завершується в 2020 році, повідомив міністр навколишнього середовища Лі Ганьцзе.

Лі відмовився надавати детальнішу інформацію про нові норми, оскільки вони все ще розробляються.

До кінця 2017 року країна вже скоротила концентрацію PM2,5 приблизно на 15,8 відсотка, що близько до мети – зниження середніх рівнів для міст на 18 відсотків до 2020 року.

«Таким чином ми встановимо нижчу норму для нового трирічного плану», – сказав він.

Уряд також створить загальнонаціональну інспекційну систему цього року, яка буде відповідальна за регулярні перевірки забруднюючих підприємств і фабрик, додав урядовець.

Після десятиліть швидкої індустріалізації та економічного зростання, Китай потерпає від забруднення повітря, води та ґрунту, у тому числі густого смогу, який часто покриває великі міста.