У Дніпрі відкрили найбільший у Східній Європі храм Вірменської апостольської церкви

У Дніпрі в суботу урочисто відкрили храмовий комплекс Святого Григора Лусаворича – найбільший у Східній Європі храм Вірменської апостольської церкви.

Церемонію освячення провів діючий 132-й Верховний Патріарх і Католикос всіх вірмен, першоієрарх Вірменської апостольської церкви Гарегін II.

На відкриття зібралось понад 3 тисяч гостей з України та світу, зокрема, священнослужителі зі всіх вірменських храмів України. Також були запрошені представники всіх релігійних конфесій Дніпра, представники влади та громадськості.

Цей храм у Дніпрі майже 15 років будувався вірменською громадою міста. Перший камінь у фундамент заклали влітку 2003 року.

Споруда побудована за традиціями вірменського зодчества і облицьована вулканічним каменем туф особливого, персикового відтінку, який доправляли безпосередньо з Вірменії. Архітектори храму – Варужан Айрапетян, Хачик Данієлян і Самвел Макян. Орнамент і фігури на фасаді будівлі виконав майстер-різьбяр по каменю з Вірменії Хачатрян Арутюнов.

За словами представників вірменської громади, за вірменськими традиціями, церква є не тільки духовним центром, а й виконує роль культурного центру. При храмі діє вірменська недільна школа. На території храму встановлені традиційні пам’ятні камені – хачкари.

Храм розташований неподалік колишнього проспекту Калініна, який тепер носить ім’я героя Небесної сотні Сергія Нігояна.