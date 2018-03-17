У Кривому Розі поліція відкрила провадження через побиття помічника депутата міськради

У Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження через побиття помічника депутата міськради, блогера та громадського активіста Сергія Мокрякова. Інформацію про це підтвердили в Криворізькому міськвідділі поліції.

За даними поліції, провадження відкрите за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Після експертизи правова кваліфікація справи може бути змінена, додали в поліції.

За інформацією фракції партії «Сила людей» у Криворізькій міській раді, напад на Сергія Мокрякова, який є помічником депутата міськради Світлани Сови, стався увечері 16 березня.

Кілька невідомих підійшли до Сергія Мокрякова ззаду і вдарили важким предметом, потім повалили і били ногами. Потім швидко втекли, не взявши ніяких цінних речей. Лікарів та поліцію викликала дружина потерпілого.

Як розповіла Радіо Свобода дружина потерпілого Світлана Мокрякова, зараз її чоловік перебуває в міській лікарні, його травми лікарі оцінюють як середнього ступеня тяжкості, у нього діагностували струс мозку, черепно-мозкову травму, численні забиття та гематоми, зламаний палець. Як розповіла дружина, її чоловіка вже прооперували – наклали шви на рани на голові. Вона також додала, що напад на її чоловіка стався, коли той повертався додому, – на слабко освітленій вулиці, за три будинки від дому. За її даними, нападників було четверо.

За інформацією фракції «Сила людей», напад може бути пов’язаний з громадською та партійною роботою Сергія Мокрякова. Нещодавно він обійняв посаду заступника голови одного з керівних органів партії – її Центральної контрольно-ревізійної комісії.

На початку січня у Кривому Розі сталось побиття помічника депутата Криворізької міськради Миколи Колесника Бориса Бичкова. Інцидент стався в ніч з 4 на 5 січня, троє невідомих осіб побили його біля власного гаража, поліція відкрила провадження за статтею «заподіяння легких тілесних ушкоджень».