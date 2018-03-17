Північна Корея і Швеція завершили переговори у Стокгольмі

Міністри закордонних справ Північної Кореї і Швеції, яка представляє перед Пхеньяном інтереси США, завершили триденні переговори у шведській столиці Стокгольмі про ситуацію з безпекою на Корейському півострові, повідомило Міністерство закордонних справ Швецію.

Міністри Рі Йон Хо і Марґот Вальстрем «обговорили можливості і виклики щодо тривалих дипломатичних зусиль із метою досягти мирного вирішення конфлікту», мовиться в повідомленні.

Швеція, посольство якої у Пхеньяні представляє перед Північною Кореєю інтереси США, закликала Північну Корею відмовитися від ядерної зброї і від ракетної програми, відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН, повідомило шведське МЗС.

Як додав речник Вальстрем, голова шведської дипломатії після цієї зустрічі вже 19 березня зустрінеться у Брюсселі з головою МЗС Південної Кореї.

Візит чільного північнокорейського дипломата до Стокгольма став першим значним дипломатичним кроком Пхеньяна від часу, коли президент США Дональд Трамп заявив раніше цього місяця, що хотів би зустрітися з керівником Північної Кореї Кім Чен Ином.

Північна Корея досі офіційно не коментувала можливості особистої зустрічі двох керівників, відколи Трамп прийняв запрошення Кіма з приводу такої зустрічі, яке йому усно передала делегація Південної Кореї.

Швецію вважають одним із можливих місць для такої зустрічі, якщо вона відбудеться.