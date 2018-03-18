В Україні 18 березня будуть складні погодні умови – синоптики

Унаслідок впливу двох активних південно-західних циклонів в Україні 18 березня очікуються складні погодні умови. Такі дані Укргідрометцентру наводить Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У ДСНС уточнюють, що ускладнення погодних умов не стосуватиметься північних областей.

«18 березня в Україні... сніг, хуртовини, у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сильні снігопади, снігові замети, у Карпатах дуже сильний сніг; в більшості областей України пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах ожеледиця», – ідеться в повідомленні.

На продовження негоди та переміщення циклонів на схід та південь синоптики очікують 19 березня.

«Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), місцями в центральних та прикарпатських областях 3 (червоний), також ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства», – попереджають у ДСНС.