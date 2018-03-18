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18 Березень 2018, Київ 14:30
Новини | Події

Порядок у центрі Києва забезпечують 1500 правоохоронців – МВС

Акція під посольством Росії в Києві, 18 березня 2018 року

У центрі Києва 18 березня чергують 1500 співробітників правоохоронних органів, серед яких кінологи, вибухотехніки та групи превентивної комунікації. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

«Загалом на службу у центральній частині міста заступили 1500 правоохоронців. Ми проводимо превентивні заходи і чітко реагуватимемо на будь-які порушення. Закликаємо всіх учасників акцій дотримуватися встановлених правил поведінки та норм чинного законодавства», – цитує слова високопосадовця сайт МВС України.

У місцях проведення акцій (проспект Повітрофлотський, вулиці Добровольчих батальйонів та Хрещатик) частково обмежено або перекрито рух транспорту, ідеться в повідомленні.

18 березня в Києві відбуваються дві масові акції: блокування активістами посольства Росії та мітинг прихильників «Руху нових сил» на майдані Незалежності.

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