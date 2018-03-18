Біатлон: Юлія Джима завершила сезон п’ятим місцем у гонці переслідування

Лідер збірної України з біатлону Юлія Джима фінішувала п’ятою в гонці переслідування, яка завершила жіночу змагальну програму на восьмому етапі Кубка світу в норвезькому Голменколлені. Джима припустилася двох промахів на вогневих рубежах.

Перемогла в гонці білоруска Дарія Домрачева, яка випередила на останньому колі іншу сильну екс-росіянку, Анастасію Кузьміну зі Словаччини. Третьою стала американка С’юзан Данклі.

Для Джими етап у Голменколлені став дуже успішним – вона фінішувала серед найсильніших в обох особистих гонках, у спринті в четвер Юлія стала бронзовою призеркою.

На відміну від неї, українська естафета, в якій також змагалися Анастасія Меркушина та сестри Валя й Віта Семеренки, зробила крок назад, фінішувавши 17 березня восьмою.

У програмі змагань у Голменколлені 18 березня залишилася одна гонка – чоловіча естафета. У ній Україну представлять Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний та Володимир Сємаков. Початок змагання – о 15:45 за Києвом.

Для збірної України змагання в Голменколлені є останніми в сезоні. До російської Тюмені на фінал сезону команда не їде.