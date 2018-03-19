В Україні знеструмлені 129 населених пунктів у семи областях – ДСНС

Протягом 17 і 18 березня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) були знеструмлені 129 населених пунктів у семи областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше таких населених пунктів у Запорізькій області (40), у Миколаївській (35), Донецькій (22), Дніпропетровській (17). Також є відключення електрики в Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях, вказують рятувальники.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено, аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі, додають у ДСНС.