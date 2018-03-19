НАТО розпочинає переїзд до нової штаб-квартири в Брюсселі

Керівні органи НАТО розпочинають переїзд до нового приміщення в Брюсселі після кількох затримок, викликаних технічними проблемами. За словами чиновників, переміщення приблизно чотирьох тисяч працівників може тривати до 12 тижнів.

Нове приміщення розташоване поблизу нинішньої штаб-квартири альянсу, яка і надалі використовуватиметься в перехідний період.

Будівництво нової штаб-квартири розпочалося в грудні 2010 року. Новий об’єкт забезпечить перебування 1500 співробітників НАТО, 1700 міжнародних військових та цивільних працівників, 600 співробітників з агенцій НАТО та приблизно 500 відвідувачів на день.

Початкова вартість будівництва становила 750 мільйонів євро (це близько 830 мільйонів доларів США), але фактичні витрати на даний момент складають 1,17 мільярда євро.