Кількість учнів, які навчаються в Криму українською мовою, скоротилася на 97% із 2014 року – ООН

Кількість учнів, які навчаються в Криму українською мовою, скоротилася на 97 відсотків із 2014 року, йдеться в доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Згідно з документом, у поточному навчальному році українською мовою навчаються 318 учнів, що становить 0,2 відсотка дітей, які відвідують загальноосвітні школи Криму.

В ООН заявили, що приблизно на 50 відсотків зменшилася кількість дітей, які вивчають українську мову як предмет, обраний курс або в рамках позашкільного навчання.

Відповідно до документа, кримськотатарською мовою освіту отримують близько 5,6 тисячі учнів (три відсотки від загальної кількості учнів), за останні роки ця цифра залишилася стабільною. 21,6 тисячі учнів вивчають кримськотатарську мову як предмет, обраний курс або у рамках позашкільного навчання, що на 12 відсотків більше, ніж у попередньому навчальному році (тоді таких учнів було 19 254).

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Захід визнав окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низки економічних санкцій. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».