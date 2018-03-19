ЄС має очолити міжнародні переговори про деокупацію Криму – Макалістер

Європейський союз має очолити міжнародні переговори про деокупацію анексованого Росією Криму, заявив голова комітету із закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер.

Він зазначив, що питання конфлікту на Донбасі й анексії Криму треба вирішувати трьома шляхами.

«Перший – слід рішуче розглянути пропозицію розміщення там миротворчої місії ООН, включно із російсько-українським кордоном… Друге. ЄС повинен зробити свою амбіційну пропозицію щодо своєї ролі в стабілізації конфлікту, який, зокрема, може означати призначення спеціального політичного посланця ЄС в питанні війни на Донбасі. І останній пункт. Ситуація в Криму вимагає можливого створення міжнародного формату переговорів для досягнення деокупації українського півострова», – заявив Макалістер.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Захід визнав окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низки економічних санкцій. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».