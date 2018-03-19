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19 Березень 2018, Київ 16:43
Новини | Міжнародні

ЄС має очолити міжнародні переговори про деокупацію Криму – Макалістер

Голова комітету із закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер

Європейський союз має очолити міжнародні переговори про деокупацію анексованого Росією Криму, заявив голова комітету із закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер.

Він зазначив, що питання конфлікту на Донбасі й анексії Криму треба вирішувати трьома шляхами.

«Перший – слід рішуче розглянути пропозицію розміщення там миротворчої місії ООН, включно із російсько-українським кордоном… Друге. ЄС повинен зробити свою амбіційну пропозицію щодо своєї ролі в стабілізації конфлікту, який, зокрема, може означати призначення спеціального політичного посланця ЄС в питанні війни на Донбасі. І останній пункт. Ситуація в Криму вимагає можливого створення міжнародного формату переговорів для досягнення деокупації українського півострова», – заявив Макалістер.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Захід визнав окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низки економічних санкцій. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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