Колишні в’язні секретних тюрм в Україні потребують справедливості – правозахисники

Колишні в’язні секретних тюрм в Україні потребують справедливості, заявили правозахисні організації Amnesty International та Human Rights Watch.

«Люди, яких затримали та незаконно утримували під вартою у контрольованих урядом таємних в’язницях на сході України, зіштовхуються з новими серйозними перешкодами на шляху до справедливості», – зазначили правозахисники.

У своїй спільній заяві вони стверджують, що принаймні п’ятеро людей, яких у 2015 та 2016 роках незаконно утримували під вартою у таємних місцях несвободи, контрольованих Службою безпеки України, подали скарги проти влади за фактами насильницького зникнення, тортур та інших видів жорстокого поводження, які СБУ використовувала для отримання примусових зізнань та подальшого незаконного позбавлення волі.

27 березня 2018 року апеляційний суд має винести рішення щодо однієї з цих скарг, яка була відхилена, зазначили правозахисники.

«Замість того, щоб належним чином відреагувати на зловживання, українська влада заперечує факти, відмовляє жертвам у встановленні справедливості та перешкоджає ефективному та ретельному розслідуванню серйозних порушень прав людини», – сказала Оксана Покальчук, директорка Amnesty International в Україні.

У липні 2016 року Human Rights Watch та Amnesty International оприлюднили доповідь «Тебе не існує», яка містила свідчення про 18 випадків затримання та тривалого утримання в неволі цивільних осіб – по дев’ять з боку української влади та підтримуваних Росією бойовиків. СБУ заперечувала наявність таємних тюрм.

П’ятеро звільнених подали скарги до української влади. Один з них – Костянтин Бескоровайний, якого протягом 15 місяців, з грудня 2014 року до лютого 2016 року, незаконно утримували в неволі на трьох об’єктах СБУ – у Краматорську, Ізюмі та Харкові. Його звільнили за п’ять місяців до публікації доповіді HRW та Amnesty International, заявили правозахисники.

У червні 2016 року Бескоровайний подав скаргу до прокуратури, стверджуючи, що він став жертвою насильницького зникнення, жорстокого поводження, тортур, а також незаконного і таємного утримання під вартою.

26 лютого 2018 року апеляційний суд відновив статус Бескоровайного як позивача. 12 квітня апеляційний суд має прийняти рішення щодо поновлення розслідування цієї кримінальної справи.

Правозахисники заявили, що до кінця 2016 року ще четверо людей, яких СБУ незаконно утримувала на тому ж об’єкті протягом того ж періоду, також подали скарги про насильницьке зникнення, жорстоке поводження, тортури та незаконне утримання під вартою в період з грудня 2015 року до серпня 2016-го.

Вони розповіли Amnesty International та Human Rights Watch, що наприкінці 2016 року слідчий з військової прокуратури допитав їх у Краматорську, і після цього вони не отримували жодної інформації про перебіг розслідування.