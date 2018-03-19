ООН: 3,6 мільярда людей живуть у регіонах, де є ризик нестачі води

У світі близько 3,6 мільярда людей або майже половина населення Землі, живуть у регіонах, де щонайменше місяць у році існує ризик дефіциту води, приблизно три четвертих із них – Азії. Про це йдеться в звіті ООН, презентованому 19 березня.

За даними організації, це число може зрости до 4,8 – 5,7 мільярда людей до 2050 року.

«Нам необхідні нові рішення в галузі управління водними ресурсами в інтересах збалансування проблем в сфері водної безпеки, викликаних зростанням населення і зміною клімату. Якщо нічого не робити, до 2050 року близько п’яти мільярдів людей будуть жити в регіонах з обмеженим доступом до водних ресурсів», – заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле, яка презентує звіт.

У звіті вказано, що від 1990-их років рівень забруднення води зріс у майже всіх річках Африки, Азії й Латинської Америки.

Приблизно 80% промислових і комунальних стічних вод викидаються в довкілля без обробки, що призводить до погіршення загальної якості води і шкідливого впливу на здоров’я й екосистему.

За даними ООН, близько 30% світового населення живе у місцях, що постійно страждають від повеней або посухи.

За прогнозами, число людей, яким загрожують повені, збільшиться з нинішніх 1,2 мільярда до приблизно 1,6 мільярда до 2050 року.

В ООН закликали уряди країн світу вдаватися до «більш зелених», екологічних технологій для вирішення проблеми використання водних ресурсів. «Зелена» інфраструктура, на відміну від «сірої» інфраструктури, орієнтована на екологічні технології, що зберігають функції екосистем, а не на цивільне будівництво, для поліпшення стану водних ресурсів, заявляють в ООН.