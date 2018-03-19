На сайті КМДА більшість громадян проголосували проти перейменування площі Льва Толстого

Більшість громадян проголосували на сайті Київської міської держадміністрації проти перейменування площі Льва Толстого в центрі столиці на площу Євгена Чикаленка.

Згідно з інформацією на сайті КМДА ідею з перейменуванням площі підтримали 1279 людей, проти виступили 1813 громадян.

Опитування тривало від 18 січня до 18 березня.

Євген Чикаленко – меценат другої половини XIX століття – першої половини XX. Відомий як видавець газет «Громадська думка» та «Рада». Фінанансував велику кількість проукраїнських культурних та освітніх проектів, зокрема Наукове товариство імені Шевченка у Львові. Є автором відомої цитати «Легко любити Україну до глибини душі, спробуйте любити її до глибини власної кишені».

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