Україна в ООН заявила про незаконне переміщення Росією озброєнь на Донбасі

Україна в ООН заявила про незаконне переміщення Росією озброєнь на неконтрольовану частину Донбасу і ігнорування Москвою закликів до вставлення ефективного прикордонного контролю.

«Реагування на величезний дестабілізуючий фактор незаконного переміщення звичайних озброєнь, у тому числі легкої та стрілецької зброї, продовжує мати надзвичайно важливе значення для підтримки регіональної безпеки. У цьому контексті ми не можемо не згадати про військову агресію Росії проти України», – сказав під час засідання в штаб-квартирі ООН заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко.

Він наголосив, що незаконне переміщення легкого озброєння провокує ескалацію агресії.

«Росія повністю ігнорує постійні заклики міжнародного співтовариства встановити ефективний прикордонний контроль. Натомість ця держава забезпечує постійні поставки нелегальної зброї та боєприпасів, включаючи легку та стрілецьку зброю, на територію України через тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону», – сказав Вітренко.

Він наголосив, що ООН не має права закривати очі на цю загрозливу ситуацію.

«Ми закликаємо цю державу (Росію – ред.) припинити дестабілізуючу незаконну передачу озброєнь, у тому числі легкої і стрілецької зброї, в Україну», – додав Вітренко.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення. За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.