Uber зупиняє випробування безпілотних машин після смертельної ДТП

Компанія Uber заявляє про призупинення випробувань безпілотних машин після того, як повідомляється, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі такого авто.

Автомобіль Uber був у автономному режимі, але в машині був оператор, коли авто здійснило наїзд на жінку у місті Темпе, штат Арізона,18 березня.

Поліція повідомила, що 49-річна жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу, коли стався наїзд. Вона померла в місцевій лікарні.

Генеральний директор Uber Дара Хосуршахі висловив співчуття у Twitter і повідомив, що компанія, що базується в Сан-Франциско, співпрацює з місцевими правоохоронними органами у рамкахрозслідування.

Компанії, включаючи Ford та General Motors, значною мірою інвестують у дослідження, спрямовані на розробку безпілотних машин, за участі яких і раніше ставалися аварії.