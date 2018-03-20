На Донбасі поранений український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 19 березня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили зі стрілецької зброї один обстріл – під Новогригорівкою на Донецькому напрямку.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують села в районі, який бойовики називають Тельманівським (за українським законодавством – це Бойківський район). В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 19 березня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що набув чинності, як було ухвалено 2 березня, з 00.01 години 5 березня і мав стати «повним і безстроковим». Але він був порушений уже в перші ж години чинності і далі, як і всі попередні перемир’я, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях. Сепаратисти вже заявляють про необхідність знову оголошувати ще одне перемир’я, цього разу «великоднє», з 1 квітня.