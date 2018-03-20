США та Південна Корея готують спільні військові навчання

Міністри оборони США і Південної Кореї оголосили 19 березня, що спільні військові навчання під кодовою назвою «Орлятко» розпочнуться 1 квітня. У них візьмуть участь близько 12 тисяч американців і майже 300 тисяч південнокорейців.

Терміни навчань цього року були змінені через Олімпіаду в Пхьончхані. Північна Корея була поінформована про графік маневрів і про їхній оборонний характер, повідомив Пентагон.

КНДР зазвичай засуджує американсько-південнокорейські навчання, вважаючи їх репетицією збройного вторгнення. Цього разу, як зазначає Сеул, після переговорів на високому рівні північнокорейський лідер Кім Чен Ин погодився утриматися від критики навчань, а також запропонував зустрітися без попередніх умов з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити ракетно-ядерні питання.

У Південній Кореї розміщені 28 з половиною тисяч американських військовослужбовців, і за договором Вашингтон зобов’язується прийти на допомогу союзнику в разі нападу з боку Півночі. Обидві Кореї формально перебувають у стані війни, оскільки конфлікт 1950 – 1953 років завершився не мирним договором, а лише перемир’ям.