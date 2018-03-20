Катар готовий надати Україні скраплений газ – Порошенко

Катар готовий надати Україні скраплений газ, повідомив президент України Петро Порошенко під час візиту до країни, що на березі Перської затоки.

«Ми домовилися про те, що Катар готовий надати нам скраплений газ», – цитує Порошенка його прес-служба.

Він додав, що постачання катарського природного скрапленого газу можливе через термінал в Польщі, а також за турецьким маршрутом через Босфор. Президент зазначив, що переговори з цього питання відбудуться вже найближчим часом.

Порошенко заявив, що «ці джерела постачання скрапленого газу від надійного партнера України – Катару створять унікальні можливості підвищення енергетичної безпеки».

За даними ОПЕК, у 2016 році Катар видобув майже 183 мільярди кубометрів природного газу.