НАБУ: суд визнав недійсними 60 угод купівлі-продажу нафтопродуктів на близько 3 мільярди гривень

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними 60 угод купівлі-продажу нафтопродуктів на загальну суму 2,94 мільярда гривень.

Як повідомляє прес-служба бюро, відповідне рішення набрало законної сили 6 березня 2018 року.

Таким чином, суд частково задовольнив позовну заяву бюро до «Укрнафти» і компанії «Котлас».

«У своїй позиції НАБУ наголошує на тому, що особи, які від імені ПАТ «Укрнафта», уклали у 2015 році угоди з ТОВ «Котлас» про постачання цією компанією нафтопродуктів, не мали на це відповідних повноважень. За цими договорами ТОВ «Котлас» зобов’язувалося поставити «Укрнафті» нафтопродукти, а ПАТ «Укрнафта» – здійснити оплату. Проте, як в подальшому з’ясували детективи, постачання в обумовлених обсягах «Котлас» не здійснив, натомість кошти від ПАТ «Укрнафта» отримав», – повідомляють в бюро.

З серпня 2016 року детективи НАБУ у рамках кримінально провадження досліджують факти можливого зловживання службовим становищем посадовцями компанії «Укрнафта» і низки комерційних компаній з метою заволодіння сирою нафтою на загальну суму понад 7,7 мільярда гривень.

У НАБУ стверджують, що у результаті активних слідчих дій у 2017 році деякі комерційні компанії добровільно відшкодували «Укрнафті» понад 51,7 мільйона гривень.

Одним із акціонерів ПАТ «Укрнафта» є НАК «Нафтогаз України», що володіє пакетом акцій у розмірі 50 відсотків плюс одна акція його статутного капіталу. Другим за величиною акціонером ПАТ є структури, які, за даними ЗМІ, пов’язані з бізнесменом Ігорем Коломойським.