Рада рекомендує Порошенку створити установу, яка готуватиме претензії до Росії як держави-агресора

Верховна Рада рекомендує президенту України Петрові Порошенку створити міжвідомчий орган, який готуватиме претензії України до Росії як держави-агресора. Це передбачає постанова №5463, яку сьогодні схвалили депутати.

Депутати також рекомендують забезпечити розробку «єдиної узагальненої правової позиції України щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію проти України».

З квітня 2014 року в Україні триває збройний конфлікт на частині Донбасу. Українська влада вважає терористичними угруповання «ДНР» та «ЛНР», які контролюють частини Донецької та Луганської областей відповідно. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків, Москва ці звинувачення відкидає, лише заявляє, що на Донбасі можуть бути російські добровольці.

Україна визнала Росію державою-агресором.