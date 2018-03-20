Штаб: на Донбасі біля Пісків поранений український військовий

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків поранений український військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу, військового оперативно доставили до лікарні, йому надали необхідну медичну допомогу.

За даними штабу, бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції українських військових біля населеного пункту Піски.

Бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на території, яка перебуває під їхнім контролем.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, як «повний і безстроковий», з 00:01 години 5 березня. Але він був порушений уже в перші години дії, як і попередні перемир’я. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.