У Львові стартував марафон «Напиши лист політв’язню Кремля»

У Львові у музеї «Територія терору» стартував марафон «Напиши лист політв’язню Кремля». Кілька десятків молодих людей відгукнулись на ініціативу і написали листи людям, які перебувають у російських в’язницях.

«Я хотів сказати – головне, що життя продовжується. Коли пишуть лист політв’язневі часто кажуть «тримайся, тримайся», а не говорять, що життя продовжується. Людина не повинна почуватись в’язнем, важливо, щоб вона розуміла, що її підтримують і чекають», – каже учасник марафону Ілля Смірнов.

Є кілька умов написання листа – російська мова, не розповідати про політику, війну і агресію, але своїми словами підтримати силу духа «бранця Кремля».

«Листи важливі, бо підтримують бойовий дух політв’язнів і несуть у собі простий меседж: вдома їх чекають, пам’ятають і стежать за їх долею. Бо листи – це теж зброя проти режиму в Росії. Наше завдання озвучити імена людей, які є бранцями Кремля і кожен, хто прийде зможе обрати, кому б він хотів написати лист», – говорить директор музею «Територія Терору» Ольга Гончар.

Марафон триватиме місяць і кожен охочий може прийти у музей, ознайомитись з історією кожного українського політв’язня, який перебуває за ґратами в Росії, і написати йому лист.

«Коли пишуть до в’язнів багато листів, то це зауважують, тоді політв’язня, як мінімум не будуть катувати», – наголосив Юрій Яценко, який був арештований спецслужбами Росії у 2014 році.

На сьогодні понад 60 громадяни України вважаються «бранцями Кремля».