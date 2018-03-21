Сумнівний Путін. Відплата за вибори в Криму – Ранковий ефір Радіо Свобода

Сумнівний Путін. Відплата за вибори в Криму

Безправний Донбас. Кількість жертв зростає

Тимошенко та Ляшко «перейшли дорогу» Порошенку

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: провідний фахівець Центру міжнародних досліджень при МЗС України Олена Снігир та доцент Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка Антон Кориневич; співробітниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ірина Яковлева, координатор з адвокації ГО «Донбас-СОС» Ольга Гвоздьова та виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк; генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, народний депутат («Батьківщина») Іван Крулько та народний депутат (« БПП») Андрій Антонищак.