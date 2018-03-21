На Донбасі постраждали двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 20 березня постраждали двоє українських військових – один був поранений, інший зазнав травми, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили п’ять обстрілів укріплень Збройних сил України.

Як ідеться в ранковому зведенні, на Донецькому напрямку під вогнем опинилися позиції поблизу Пісків та Авдіївки, на Луганському – біля Станиці Луганської, Троїцького та Луганського.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі околиць Ясинуватої, в угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 20 березня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що набув чинності, як було ухвалено 2 березня, з 00.01 години 5 березня і мав стати «повним і безстроковим». Але він був порушений уже в перші ж години чинності і далі, як і всі попередні перемир’я, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях. Сепаратисти вже заявляють про необхідність знову оголошувати ще одне перемир’я, цього разу «великоднє», з 1 квітня.