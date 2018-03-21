Путін закликав до зміни антидопінгових правил у світі

Президент Росії Володимир Путін надіслав представників своєї країни, щоб змінити міжнародні антидопінгові правила, які з 2015 року ускладнили або й унеможливили участь російських спортсменів у головних світових спортивних подіях.

Путін заявив 20 березня на зустрічі з російськими паралімпійцями, що міністерство закордонних справ має спробувати змінити базовий договір, що лежить в основі антидопінгової роботи у всьому світі.

Путін також вкотре заперечив, що російська держава підтримувала програму вживання спортсменами допінгу з наступним приховуванням такої практики.

За рішенням Міжнародного паралімпійського комітету російські представники минулого тижня змагалися у Пхьончхані як «нейтральні паралімпійські спортсмени», а не російська збірна. Схожий статус росіяни мали і на Олімпіаді в лютому – вони виступали без національної символіки, єдиним знаком, що вказував на країну, був напис «Олімпійські атлети з Росії».

Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня 2017 року відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 року після того, як два розслідування підтвердили, що Кремль організував систему застосування допінгу в спорті. Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором. У результаті було зареєстровано 169 російських атлетів для участі в Олімпіаді-2018.