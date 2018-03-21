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21 Березень 2018, Київ 11:21
Новини | Міжнародні

У Кабулі внаслідок теракту загинули щонайменше 26 людей

Наслідки однією з попередніх атак у Кабулі, ілюстративне фото

Щонайменше 26 людей загинули, ще 18 поранені внаслідок атаки поблзу мечеті в Кабулі, повідомляє МВС Афганістану. Більшість жертв є цивільними особами.

Напад стався під час святкування Новруза, новорічного свята за перським календарем. Новруз є одним із нечисленних в ісламському світі свят, прямо не пов’язаних із релігійною мусульманською традицією.

Афганські чиновники побоюються, що кількість загиблих може зрости.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.

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