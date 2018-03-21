У Кабулі внаслідок теракту загинули щонайменше 26 людей

Щонайменше 26 людей загинули, ще 18 поранені внаслідок атаки поблзу мечеті в Кабулі, повідомляє МВС Афганістану. Більшість жертв є цивільними особами.

Напад стався під час святкування Новруза, новорічного свята за перським календарем. Новруз є одним із нечисленних в ісламському світі свят, прямо не пов’язаних із релігійною мусульманською традицією.



Афганські чиновники побоюються, що кількість загиблих може зрости.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.