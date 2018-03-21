Поліція США: підозрюваний в організації вибухів в Остіні загинув

Поліція США повідомляє, що підозрюваний у встановленні вибухових пристроїв у посилках, загинув, підірвавшись, коли до нього наблизилися правоохоронці.

У поліції заявляють, що підозрюваний – 24-річний чоловік. Інших подробиць про нього не повідомляють. За даними правоохоронців, їм вдалося вистежити підозрюваного і знайти його авто біля готелю в передмісті Остіна. Коли спецпризначенці наблизилися, чоловік підірвався у своєму автомобілі.

Від 2 березня в Остіні вибухнули чотири пакунки, внаслідок чого загинули щонайменше дві людини, ще четверо були поранені.

П’ята посилка вибухнула на складі фірми вантажоперевезень FedEx поблизу Сан-Антоніо в Техасі 20 березня.

У пошуках підозрюваного брали участь сотні поліцейських і агентів ФБР.