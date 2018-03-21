У Білорусі затримали опозиціонерів перед запланованими акціями до Дня волі

У Білорусі 21 березня затримали кількох опозиційних активістів перед запланованою на 25 березня ходою до Дня волі у Мінську. Серед затриманих силовиками є засновник руху солідарності «Разом» В’ячеслав Сівчик, опозиційний політик Володимир Некляєв та активіст кампанії «Європейська Білорусь» Максим Вінярський.

За попередніми даними, силовики також проводять стеження за будинком опозиціонера Миколи Статкевича, який не покидає своє помешкання.

Організатори мітингу-концерту 25 березня опублікували заяву, в якій виступили проти затримання ініціаторів планованої ходи.

«Попри офіційну відмову Мінського міськвиконкому в проведенні ходи з площі Якуба Коласа до Оперного театру, впевнені, що навіть в несанкціонованому вигляді хода могла пройти абсолютно спокійно, як і низка інших подібних акцій. Сподіваємося, що 25 березня затримані активісти зустрінуть з нами біля Оперного театру, а не в ізоляторах», – йдеться в повідомленні.

Раніше до міської ради Мінська було подано три різні заявки на проведення акцій 25 березня, у всіх випадках було відмовлено. Водночас у столиці Білорусі дозволили мітинги-концерти 24 і 25 березня, також низку акцій в інших містах Білорусі.

«Не потрібні нам сьогодні ці демонстрації, вуличні ходи», – заявив напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Торік у День волі в Білорусі 25 березня сили безпеки атакували протестувальників і затримали сотні людей, зокрема білоруських й іноземних журналістів, які висвітлювали подію.

З початку 1990-х років у Мінську та інших містах Білорусі проводяться політичні акції, мітинги, ходи до Дня волі. Це неофіційне свято до річниці виникнення Білоруської народної республіки 25 березня 1918 року.