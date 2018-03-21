У ЄС вирішили забезпечити безкоштовний інтернет у публічних місцях

Європейська комісія вирішила забезпечити доступ до безкоштовного інтернету на всій території ЄС, а також у Норвегії та Ісландії.

Як повідомляє прес-служба комісії, у травні 2018 року Wi-Fi сигналом будуть обладнані площі, парки та інші громадські місця у 1000 населених пунктів, програмою WiFi4EU пропонується надання 15 тисяч євро для муніципалітетів для створення точок доступу Wi-Fi.

Як заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, ініціатива WiFi4EU спрямована на долучення «кожного європейського села і кожного міста з безкоштовним бездротовим доступом до інтернету до 2020 року».

Комісар з цифрової економіки та суспільства Марія Габріель додала, що ініціатива WiFi4EU надасть тисячам європейців безкоштовний доступ до інтернету в громадських місцях в ЄС.

Програма передбачає надання 120 мільйонів євро на встановлення обладнання для безкоштовного Wi-Fi у 8000 муніципалітетах у всіх державах-членах, а також у Норвегії та Ісландії до 2020 року.