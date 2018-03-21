Бізнесмен Захур продає Kyiv Post за щонайменше 3,5 мільйона доларів

Власник групи ISTIL Мохаммад Захур вирішив продати англомовне видання Kyiv Post одеському бізнесменові і уродженцю Сирії Аднану Ківану.

Як повідомляє Kyiv Post на своєму сайті, бізнесмен Захур сказав, що Ківан заплатить «значно більше» 3,5 мільйона доларів за газету, але не назвав точної суми.

Захур заявив, що за його очікуваннями продаж буде завершено до 1 квітня.

За його словами, Ківан вже переказав «суттєвий» аванс.

«Для мене це завершена угода», – сказав він.

Наразі Kyiv Post Ківан не коментував цю інформацію.

Уродженець Пакистану і громадянин Великої Британії Мохаммад Захур, який заробив свої статки в металургійній промисловості, купив Kyiv Post у 2009 році у первісного власника американського Джеда Сандена за 1,1 мільйона доларів.

Kyiv Post – перша англомовна газета в Україні. Заснована в Києві у 1995 році громадянином США Джедом Санденом.